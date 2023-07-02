İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu İstanbul'un suyunu karşılayan 3 barajdaki doluluk oranı kuraklık nedeniyle büyük ölçüde düştü. Kuruyan Kazandere Barajı'nın yüzeyi otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü.

DHA

Trakya'dan İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar'da doluluk oranı yüzde 5'lere düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 5.14, Pabuçdere'nin yüzde 3.91, Istrancalar'ın ise yüzde 33.28 ölçüldü.

Otlar çıktı, yeşile büründü

Pubuçdere ve Kazandere barajlarının büyük bir bölümü kururken, Kazandere'nin kuruyan bölümlerinde otlar çıktı, barajın yüzeyi yeşil renge büründü.

Barajın kuruyan ve otlarla kaplanın kısmında ise besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü.

'Temel sebebi artık biliniyor'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajdaki su seviyelerinin düşmesinin temel sebebinin ne olduğunun artık bilindiğini belirterek, şunları söyledi:

İklim değişikliği, küresel ısınma, yağışların azalması, mevsimlerin kayması… Bunlar hep bu bölgeyi etkileyen global ölçekte de kendini hissettiren iklim değişikliğinin sonuçları oluyor. Bu iklim değişikliği ile yaşamaya ve adaptasyon geliştirmeye mecburuz. Bölgede büyük baraj var, bunlar İstanbul'u da besleyen 10 barajdan 2 tanesi. Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son 10 senede gördüğü en düşük seviye. İstanbul'un 10 tane barajın toplamına baktığımız zaman, hiç yüzde 60'ların 65'lerin altına düşmemiş. Sadece 2014 yılında ciddi dramatik bir düşüş var. Ondan sonraki 10 yıl boyunca yüzde 44'te, 49 oranında. Bu bölgedeki yağışlarda bir azalma, su temininde bir zorlaşma meydana gelmiş durumda.

Su tüketimi uyarısı

Su kullanımıyla ilgili olarak artık iklim değişikliğine mutlaka adapte olunmasının önemli olduğunu dile getiren Tecer, şöyle devam etti:

İklim değişikliğinin temel sebepleri ve sonuçlarından bir tanesi bu. Biz artık yaşantılarımızı, günlük hayattaki su kullanma biçimimizi, iklim değişikliğine adapte bir şekilde sürdürmeliyiz. Bu dönüşümü gerçekleştirmeliyiz, kişisel olarak yapacaklarımız var. Toplumsal olarak yapacaklarımız var. Ülke olarak, politika geliştiriciler olarak yapılacaklar var. Bu konunun sevk ve idaresinde bulunan kurumların yapacağı şeyler var. Kişisel olarak biz günlük yaşantımızda kullandığımız suyu tasarruflu bir su tüketim biçimine dönüştürmek zorundayız. Günlük aktivitelerimizi düşündüğümüz zaman su tüketimimizin minimum seviye çekmeliyiz.

"Ciddi bir mesele..."

Sonra sanayinin kullandığı, tarımın kullandığı suları da, daha teknolojik daha verimli kullanan bir üretim biçimine dönüşmek zorundayız. Su yönetimi çok ciddi bir meseledir. Bütün ülkeler için bu böyledir, ülkemiz için, Türkiye için ve bu bölge için de önemli inanılmaz aciliyeti olan bir konudur. Planlı bir şekilde bu bölgedeki suyun yönetimi, suyun tüketimi konusunda iklim değişikliğini adaptasyon sağlayabilecek bir yaşamsal döngüye kavuşmamız ve onu başlatmamız gerekiyor.

"Önceden buralarda yüzüyorduk"

Barajların bulunduğu Aksicim Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Duran (34), kuruyan barajda artık hayvanlarını otlattıklarını söyledi.

Duran, “Su, bitmiş durumda. Daha önce buralar yüzde 95 gibi oranlardaydı. Bu seneki olan kuraklık, kesinlikle yoktu. Şu an gördüğünüz üzere su seviyesi yüzde 1, belki yüzde 2 bitmiş durumda. Buradan İstanbul'a su pompalanıyor. Önceki yıllarda buralarda, derelerde balık tutuyorduk, yüzüyorduk. Burada gördüğünüz bütün alanda yüzebiliyorduk. Ama şu an su yok. Çorak bir arazi, koyunlarım burada otluyor. Daha önceden buraya girme şansları yoktu, su doluydu.” dedi.

Barajların doluluk oranları

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 43.81 oldu.

2 Temmuz 2023 itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: %75.26

Darlık Barajı: %59.55

Elmalı Barajı: %36.07

Terkos Barajı: %34.98

Alibey Barajı: %24.45

Büyükçekmece Barajı: %27.07

Sazlıdere Barajı: %28.45

Istrancalar Barajı: %33.28

Kazandere Barajı: %5.14

Pabuçdere Barajı: %3.91.