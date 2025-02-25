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AA

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya az kaldı.

Bereketli sofraların kurulduğu, iyiliklerin arttığı ve insanların daha çok paylaşım yaptığı Ramazan, herkeste heyecana neden olmaya başladı bile...

Marketlere giden ve Ramazan öncesi alışverişlerini yapan vatandaşlar, 11 ayın sultanına hazırlanıyor.

Özellikle İstanbul'da sadece vatandaşlar değil, camilerde de hummalı bir hazırlık var.

CAMİLERDE TEMİZLİKLER SÜRÜYOR

İstanbul'da belediye ekipleri, tarihi yarımadadaki camilerde Ramazan ayı öncesi yaptığı dezenfeksiyon çalışması kapsamında Süleymaniye Camii'ni temizledi.

GÜL SUYU DÖKÜLDÜ

Belediye ekipleri, Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki 35'i selatin cami olmak üzere 539 cami ve mescitte temizlik yapıyor.

Cami ve mescitlerin iç mekanları ve halıları süpürülüp yıkandıktan sonra gül suyu dökülüyor.

SÜLEMANİYE TEMİZLENDİ

Ekipler bu kapsamda Süleymaniye Camii'ni temizledi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Ramazan boyunca her gün başta selatin camileri olmak üzere ilçedeki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışmasının devam edeceğini vurgulandı.