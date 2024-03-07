İstanbul'un Tarihi Mısır Çarşısı'nda hurma satışı! Tanesi 15 TL Ramazan öncesi kuruyemişçiler hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını çeşit çeşit hurmalarla süsledi. Jumbo hurmanın tanesi 15 TL'den satılmaya başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Ramazan hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlar çarşılara inerek alışveriş yapmaya başladı.

Ramazan'a sayılı günler kala hurmalar tezgahlara çıktı. Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitler, bu yılın favorileri arasında yer alıyor.

Her fiyattan hurma satışı

Çarşıda her bütçeye uygun hurma satışı yapılmakla birlikte, kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL olarak belirlendi. Tane ile satılan jumbo hurmalar ise 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor.

"Tane fiyatları değişiyor"

20 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Murat Üzümcü, “Medine hurmasının kilosu 480 lira, tanesi ise 15 lira. Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor." dedi

"Çok değerli bir hurma olduğu için fiyatı o yüzden yüksek"

Esnaf Suat Tatlıcı, “Fiyatlarımız 200 liradan başlıyor, 620 liraya kadar hurmamız var. Taneyle satılan hurmalar, Peygamber Efendimizin kendi elleriyle yetiştirdiği ağacın hurması. Tanesi 10-15 lira. Çok değerli bir hurma olduğu için fiyatı o yüzden yüksek. Kudüs hurmasının kilosu 200 lira, biraz daha büyük Kudüs hurması 320 lira, jumbo hurma 420 lira." şeklinde konuştu.

"Fırsatçılık olmuş"

Hurma fiyatlarına bakmaya gelen Hüsamettin Özkan, “Ramazan ayından dolayı fırsatçılık olmuş. Kesinlikle bir tane almam. Kim alır?" dedi.

"Alan var ki satıyorlar"

Sema Köse, “Pahalı ama herkes ekonomik durumuna göre hareket ederse her şey daha güzel olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Mehmet Gülendar, “Kilosu 220 lira olan hurmadan bütçeme göre aldım ama demek alan var ki satıyorlar." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)