İstanbul'un toplu ulaşım çilesi: 50 günde 185 bin şikayet İBB'nin Alo 153 çağrı merkezine, son 50 gün içinde toplu ulaşım hakkında 185.469 şikayet yapıldığı ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

İstanbul, 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin yönetimine geçti.

Tam 5 yıldır CHP tarafından yönetilen bu ülkenin en önemli ve en kalabalık şehri tarihinin en kötü 5 yılını geçiriyor.

Bırakın halka hizmet için proje üretilmesini CHP yönetimi AK Parti tarafından başlatılan projeleri bile sonlandırdı.

İstanbul'da 5 yıllık toplu taşıma çilesi

Tüm olumsuzlukların yanında 5 yıllık sürede en büyük sorun ise tolu ulaşımda yaşandı.

CHP'lilerin yönetime geldikleri günden bu yana ne raylı sistemlerde ne de İETT'de sorunsuz gün yaşanmadı.

Bozulan merdivenler, yanan otobüsler...

Art arda gelen otobüs arızları, raylı araçlarda sistem arızları, bakımsızlık nedeniyle araçlarda çıkan yangınlar, yürüyen merdiven arızaları İstanbulluları hayattan bezdirdi.

Yerel seçime 1 ay kala hala bu olumsuzlukların ardı arkası kesilmiyor.

Son 50 günde 185 bin şikayet

Bu kapsamda yaşanan olumsuzluklar halk tarafından İBB’nin Alo 153 çağrı merkezine iletiliyor.

Son 50 günde bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185.469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.