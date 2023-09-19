İstanbul'un toplu ulaşım sorunlarına yenisi eklendi: Kadıköy'de otobüsün kliması arızalandı Kadıköy'de seyir halinde ilerleyen İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün kliması henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Kısa sürede dumanların yükseldiği araçtan yolcular tahliye edildi.

AA

4 yıldır CHP yönetimindeki İstanbul'da sorunlar bitmek bilmiyor...

Yoğun trafik, zamlar, ulaşımdaki aksaklıklar, araçların bakımsızlığı, arızalanmalar vatandaşları mağdur ediyor.

Özellikle okulların açılmasıyla toplu ulaşımdaki yoğunluk arttı.

Bunun üzerine yaşanan arızalar ise İstanbulluları çileden çıkarmaya başladı.

Klima arızası yangın çıkardı

Son olarak Kadıköy'de seyir halinde olan bir İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde, klima arızası yaşandı.

Söğütlüçeşme'de civarında yaşanan sorunun ardından araçtan dumanlar yükseldi.

Yolcular tahliye edildi

Henüz bilinmeyen nedenle yanma başlayan aracı fark eden şoför, yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasar oluştu

Otobüste küçük çaplı hasara neden olan yangın nedeniyle Söğütlüçeşme Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)