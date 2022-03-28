İstanbul'un trafik çilesi: 1 yılda 247 bin 415 araç daha eklendi

İstanbul'un trafik çilesi: 1 yılda 247 bin 415 araç daha eklendi

Uzmanlar, araç sayısındaki artışa pandeminin neden olduğunu söylerken, TÜİK verileri İstanbul trafiğine son 1 yılda 247 bin 415 aracın eklendiğini bildirdi.

Günden güne artan trafik yoğunluğu, İstanbul'un çilesi olmaya devam ediyor.

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, araç sayısıyla birlikte partikül konsantrasyonlarının da arttığını belirtti.

İncecik, ana caddelerde yürüyen, otobüs duraklarında bekleyen insanların bu emisyonlardan etkilenmemeleri için maske takmaları uyarısı yaptı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, pandeminin etkilerinden birinin de araç sayısındaki artış olduğunu belirterek, böyle devam ederse trafikteki bekleme sürelerin katlanılamaz hale geleceğini söyledi.

İSTABUL TRAFİĞİNE BİR YILDA 247 BİN 415 ARAÇ EKLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul trafiğine son 1 yılda 247 bin 415 araç eklendi. Megakentteki araç sayısı 4 milyon 688 bin 22 olarak bildirildi.

Bu rakamın 3 milyon 189 bin 717'si otomobil, 96 bin 814'ü minibüs, 37 bin 448'i otobüs, 747 bin 248'i kamyonet, 140 bin 320'si kamyon ve 437 bin 945'i motosiklet olduğu açıklandı. Geriye kalan rakamın özel kullanım amaçlı araçlar ve traktörlerden oluştuğu belirtildi.

"İSTANBUL'DA YIL BOYUNCA PARTİKÜL SEVİYELERİNİN YÜKSEK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Prof. Dr. Selahattin İncecik, artan araç sayısının insan sağlığı için büyük risk oluşturduğunu belirterek "İstanbul'da hava kalitesini bozan en önemli kirleticiler partiküller. İstanbul'da yıl boyunca partikül seviyelerinin çok yüksek olduğu tespit edildi. Bu durum sağlık bakımından büyük risk taşıyor.

EN ÖNEMLİ SEBEBİ: DİZEL ARAÇLAR

Partiküllerin kaynağına baktığımızda, en önemli sebeplerden biri dizel araçlar. İstanbul'da da otomobillerin yüzde 40'tan fazlası dizel. Sayıları da her geçen gün artıyor. İstanbul'da araç sayısı arttıkça partikül konsantrasyonları da artıyor. Ana caddelerde yürüyen, otobüs duraklarında bekleyen insanların bu emisyonlardan etkilenmemeleri için mutlaka maske takmaları gerekiyor" dedi.

"TRAFİK İŞLEMEZ DURUMA GELİR"

Yaklaşık iki yıl önce sosyal mesafe endişesiyle özel araca olan ilginin yüzde 9 oranında artacağını öngördüklerini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Pandeminin araç yoğunluğunu arttırdığı görülüyor. Araç sayısı daha fazla artarsa trafikteki süreler katlanılamaz olur. Belli bir yerden sonra trafik işlemez duruma gelecek" ifadelerini kullandı.

"PARK İHLALLERİ ARTACAK"

Özel araç sayısının artmasıyla, yol kenarı parkları gibi park ihlallerinin de artacağı uyarısı yapan Ilıcalı, bu tablonun zaten zor akan trafiği daha zorlaştıracağını söyledi.

MESAİ KADEMELENDİRMESİ ÖNERİSİ

Trafiğin özellikle sabah saat 08.00 ve akşam 18.00'de zirve olduğunu belirten Prof. Dr. Ilıcalı, mesai kademelendirmesinin bir çözüm olabileceğini ifade etti.





























