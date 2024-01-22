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İstanbul'un trafik çilesi devam ediyor! Haftanın ilk mesai gününde yine yoğunluk oluştu...

İstanbul'un trafik çilesi devam ediyor! Haftanın ilk mesai gününde yine yoğunluk oluştu... Sürücülerin ve vatandaşların bitmek bilmeyen trafik çilesi, okullar kapansa da rahatlamadı. Bu sabah D-100 kara yolunda kuyruklar oluştu.