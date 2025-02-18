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Haber Merkezi

İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor...

Yağmurlu havalarda daha da zorlaşan koşullar trafiği durma noktasına getiriyor.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Bu sabah etkili olan yağmur yağışı ile trafik kilitlendi.

İBB yoğunluk haritası trafik seyrinin yüzde 80'e dayandığını gösterdi.

ANADOLU YAKASI'NDA YÜZDE 87'LERE ULAŞTI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun her iki yönünde trafik Kadıköy ve Kartal arasında ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe mevkileri arasında trafik yavaş seyrederken Şile Yolu'ndaki yoğunluk Ümraniye'den Altunizade'ye kadar uzuyor.

KÖPRÜLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor.

Avrasya Tüneli girişindeki trafik de Göztepe'ye kadar uzuyor.

TOPLU TAŞIMA İSTASYONLARINA ULAŞMAK İMKANSIZ

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaştı.