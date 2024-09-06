İstanbul'un yıkılmaya yüz tutmuş Karacaahmet manzaralı apartmanlar Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'nın karşısından bulunan apartmanların yıkıldı yıkılacak hali vatandaşları tedirgin etti. Apartmanlardan birinin altında 51 yıldır mezar taşı yapan esnaf, binanın deniz kumuyla yapıldığını söyledi.

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DHA

İstanbul'da çürük bina tehlikesi vatandaşları tedirgin ediyor.

Kentin en güzel şehirlerinden olan Üsküdar'da bulunan yıkılmaya yüz tutmuş bazı apartmanlar dikkatlerden kaçmadı

KARACAAHMET MANZARALI 'MEZAR APARTMANLAR"

Karacaahmet Mezarlığı'nın karşısında bulunan binalar deprem riskine karşı dayanıksız görüntüsü ile tepkilerin odağı oldu.

Mezarlığın karşısında yer alan birçok apartmanın betonunun döküldüğü, demirlerinin çürüdüğü ve beton üzerinde derin çatlaklar oluştuğu görüldü.

APARTMANLARDAN BETON PARÇALARI DÜŞÜYOR

Deniz kumu kullanılarak yapıldığı öne sürülen ve çoğunluğu 50-60 yıllık olan binaların birçoğunun altında ise mezar taşı üretimi yapan mermer işletmeleri var.

Apartmanın balkonun altının neredeyse tamamının döküldüğü görülürken, çevredeki esnaf da apartmanlardan zaman zaman beton parçalarının koparak caddeye düştüğünü belirtti.

Bölgede kiraların ortalama 20 bin lira ile 50 bin lira arasında değiştiği de öğrenildi.

'KARŞISI KARACAAHMET MEZARLIĞI ÖLÜM ÇOK YAKIN'

Yoldan geçen Hakan Yılmaz, 'Apartmanın demirleri çıkmış, belli ki su çekmiş, zor burada. Burada yaşayanın mezarlığa bakıp düşünmesi lazım. Alt katlarında bir bakım da yok. Altlarında da mezar işleri yapan iş yerleri var. Karşısı Karacaahmet Mezarlığı ölüm çok yakın' dedi.

"MEZARLIK MANZARASINA ALIŞIP GÖRMEMEYE BAŞLIYORLAR"

Bir başka vatandaş ise, "Eminim kirası uygun olduğu için orada oturuyordur. İlla ki onlar da çocuklarını, sağlıklarını düşünüyorlardır. Konforlu, deprem yönetmeliğine uygun bir evde oturmanın bedelini ödeyecek durumda olmadığından orada yaşıyor olabilirler.

Burada yaşayanlar bu güzergahı görenler artık mezarlık manzarasına alışıp, görmemeye başlıyor orayı. Yapacak birşey yok üzücü ama orada da oturmak zorundalar. Bu bölge eski bir bölge açıkçası. Dönüşüme girmesi tamamaının yapılması için büyük bir devlet desteği gerekiyor. İnsanların kalacak bir yerinin olması gerekiyor ki evleri yapılsın.

Görüntü ürkütüyor ama biz de alıştık, bizim gittiğimiz yerler de böyle yerler olduğu için. Bir noktadan sonra İstanbul’da yaşayan biri buna alışmazsa burada yaşayamaz zaten' diye konuştu.

'BİNALAR DENİZ KUMUYLA YAPILDI'

Apartman sahibi ve 51 yıldır aynı yerde mezar taşı üretimi yapan Şaban Öztürk ise, 'Bu görüntülerin ilk sebebi, o zamanın malzemesi deniz kumuydu bunlar deniz kumuyla yapıldı. Tuzlu su olduğu için bir de rutubet çekerse, pas yapıyor demiri çürütüyor.

Bir de eski binalarda beton ölçümleri yapılmadığı için göz kararı yapılan işlerdi bunlar. 1973 senesinden beri burada mermer işi yapıyorum. 12 yaşından beri bu işte çalışıyorum. Benim işim bu. Ölümün her zaman hatırda olması lazım. Bir nefes aşağı bir nefes yukarıya, genci ihtiyarı yok.

Bir bina çöktü yanda. Alttan destek yaptılar. Beton dökülüyor. Ben burada yokken buraya çivi çakmışlar. Su aldı betonun köşesi koptu.Deniz kumuyla yapıldı' diye konuştu.

"2,5 KAT VERSELER BU İŞ BİTER"

Öztürk kentsel dönüşüme başvurulmadığını söyleyerek, 'Neden başvurulmadığını bilmiyorum. Pek fazla uyum sağlanamıyor. Burayı kendi imkanlarımızla yapmamız zor. Buraya 2.5 kat verseler, müteahhit gelir yapar.

Herkes elini cebine sokmadan binayı da yapar evine de girer. Deprem sıkıntısından da kurtulur. Belediyelerin kat imarlarını yükseltmesi lazım. 10-20 kat versinler demiyoruz. 2.5 kat verseler bu iş biter' dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)