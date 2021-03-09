İşten çıkarma kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı

Normalleşme süreci boyunca, nakdi ücret destek ve işten çıkarmama 2 ay daha uzatıldı..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağını 2 ay daha uzatıyoruz." dedi.

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