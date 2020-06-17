Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen fesih kısıtı düzenlemesine ilişkin konuştu.

Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, salgın döneminde istihdamı korumak için önemli adımlar attı.

Kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra, işten çıkarmalara 3 ay yasak getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken bu konuya değindi.

FESİH KISITI 3 AY DAHA UZATILACAK

Bakan Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen fesih kısıtı düzenlemesini üç ay daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Nakdi ücret desteğinde 1 milyon 358 bin gibi bir rakama ulaştıklarını belirten Selçuk, ödeneğin 1 milyar 700 milyon lirayı aştığını kaydetti.

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılıyor VİDEO

400 BİN İŞÇİ NORMALLEŞMEYE BAŞLADI

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin de bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, "10 gün içinde biz kısa çalışma ödeneğinden 400 bin geri çıkış aldık, 400 bin işçimiz normalleşmeye başladı." dedi.

NORMALLEŞMEYE GEÇEN İŞVERENE PRİM DESTEĞİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinden normalleşmeye geçen işverene prim desteğinin sağlanacağını bildirdi.