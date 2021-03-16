İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşçi çıkarma kısıtlamasında son durum 2021..

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayında son bulacağını açıkladı. Akabinde gözler işten çıkarma yasağına çevrildi.

Pandemi sürecinde işçi mağduriyetini engellemek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla uygulanan fesih yasağına dair detaylar merak ediliyor.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, salgının ekonomik olumsuzluklarını azaltmak amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda biteceğini açıkladı.

Bu haberin ardından işçi çıkarma yasağına dair detaylar merak konusu oldu. İşten çıkarma yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? gibi sorular araştırılıyor.

İşte fesih yasağına dair merak edilen detaylar..

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021 yılının Haziran ayına kadar uzatılma yetkisine sahiptir.