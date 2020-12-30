İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Koronavirüsle mücadelede çalışanların mağdur olmaması sebebiyle getirilen işten çıkarma yasağının süresinin, yeniden uzatılması kararlaştırıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, İş Kanunu'na eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi dışında, işçinin 17 Ocak'a kadar işveren tarafından işten çıkarılması yasaklanmıştı.

2 AY DAHA UZATILDI