İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Ne zamana kadar uzatıldı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması adına işten çıkarma yasağı kararı verilmişti. Peki işçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için verilen işten çıkarma kararı uzatıldı.Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan karara ilişkin hem işveren hem de işçi son gelişmeleri merak ediyor...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı.

İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Söz konusu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı kararı ile düzenlenen işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılarak 17 Kasım'da son erecek.