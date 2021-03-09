Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından işten çıkarma yasağının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Çalışan ve işverenler, işten çıkarma yasağının ne zaman kalkacağını araştırıyor.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni oldukça yakından ilgilendiren işten çıkarma yasağının ne zaman kalkacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Koronavirüs sürecinde istihdamı korumak amacıyla getirilen işten çıkarma yasağına ilişkin son tarih belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs sürecinde istihdamı korumak amacıyla getirilen işten çıkarma yasağına ilişkin son tarihi açıkladı.

Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, işten çıkarma yasağına ilişkin merak edilenler..

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

17 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre, işten çıkarma yasağı 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. Bu kararnameyle birlikte salgın kaynaklı fesih kısıdının 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatılarak 17 Mart 2021 tarihinde bitmesi bekleniyordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden işten çıkarma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk açıklamasında Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin, ''Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ?

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorundadır. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçilir ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade eder.