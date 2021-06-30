İşten çıkarma yasağında sona gelindi! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağında sona gelindi! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sürecinde istihdamı korumak amacıyla uygulanan işten çıkarma yasağının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki işten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte son durum.

Pandemi döneminde çalışanların haklarını korumaya yönelik hayata geçirilen işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İşten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Bugün 30 Haziran olması nedeniyle fesih kısıtı olarak da bilinen bu yasağın yeniden uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu.

Bu kapsamda, ''İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana devamlı uzatılan kısıtlamanın yeniden uzatılacağına dair bir açıklama gelmedi. Peki İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte İşten çıkarma yasağı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarma yasağının 17 Mayıs 2021'den 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz tarihlerde işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği ve uzatılmayacağı duyurulmuştu. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda da işten çıkarma yasağıyla ilgili bir uzatma karar alınmadı. Dolayısıyla işten çıkarma yasağı bugün sona eriyor.

KOD-29 MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

İşten çıkarma yasağı karşısında işverenlerin bir bahane olarak kullandığı KOD29 için SGK'dan yeni bir açıklama geldi.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı için işten çıkartılacak olan işçileri kapsayan KOD29 ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir."