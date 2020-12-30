İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı son durum 2021..

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı son durum 2021..

Pandem sürecinde işçilerin haklarının korunması için uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Koronavirüs salgını sürecinde işten çıkarılmaların önüne geçmek ve işçilerin mağduriyet yaşamaması adına işten çıkarma yasağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işçi çıkarma yasağı uygulamaya konulmuştu.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan işten çıkarma yasağı kararının uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne kadar devam edecek? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

Çalışanları sevindiren bu karar, Cumhurbaşkanlığı'nın '4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı' Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Kasım yerine 17 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.