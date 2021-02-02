İstenmeyen SMS nasıl engellenir? İleti Yönetim Sistemi nedir, nasıl kullanılır? İYS mesaj engelleme..

İstenmeyen SMS nasıl engellenir? İleti Yönetim Sistemi nedir, nasıl kullanılır? İYS mesaj engelleme..

İstenmeyen mesajlardan kurtulmak isteyen vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen İleti Yönetim Sistemi ile bu durumu çözebilecek. Peki İYS nedir, nasıl kullanılır?

Kullanıcı verilerini reklama dönüştürmek amacıyla kullanan firmalardan gelen SMS sayıları her geçen gün artıyor.

Gün içerisinde onlarca farklı yerden gelen mesajlar, vatandaşların rahatsız olduğu konular arasında yer alıyor.

Cep telefonlara gelen istenmeyen kısa mesajları engelleyebilmek adına geliştirilen İleti Yönetim Sistemi, kimden mesaj kabul edeceğinizi kontrol altında tutmanızı sağlıyor.

Peki İleti Yönetim Sistemi nedir? İYS nasıl kullanılır? İYS mesaj engelleme nasıl yapılır? İşte İYS hakkında merak edilen bilgiler..

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir.

Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

SON GÜN 16 ŞUBAT

Bakanlık tarafından getirilen İYS uygulamasıyla birlikte ticari elektronik ileti onayları 8 Ocak 2021 ile 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilebilecek ve onaylanabilecek. Sistemle birlikte onayı olmayan iletiler vatandaşlara iletilmeyecek.

İYS NASIL KULLANILIR?

Sesli arama, e-posta veya sms gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi'ne kaydolmak zorundadır.

İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.

Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz.

Size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.

İYS İSTENMEYEN MESAJ ENGELLEME İŞLEMİ

SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratın.

"Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor.

e-Devlet üzerinden tek tek SMS onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.