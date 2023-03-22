İstifa etmesi bekleniyordu: Yavuz Ağıralioğlu'nun karar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan ve HDP'nin desteğinden rahatsız olan Yavuz Ağıralioğlu "Bize pusu kurulmasından rahatsızız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefetin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak çıkarması ve HDP'den gelen destek mesajı, İyi Parti'de taşları yerinden oynattı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere HDP ile iş birliği halinde girmek istemeyen İyi Parti'nin ağır toplarının istifa edeceği uzun zamandır konuşuluyor.

Bu isimlerden biri de Yavuz Ağıralioğlu.

Tecrübeli siyasetçi, siyasi geleceği hakkında yaptığı son açıklamada oldukça imalı ifadeler kullandı.

İmalı sözler

Yavuz Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Kararını açıklayacak

Ve karar günü geldi.

Yavuz Ağıralioğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi gündemle alakalı bugün saat 16.00'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğim. Türk Milleti'ne saygılarımla" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun vereceği karar merakla bekleniyor.

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Kazanmak için her yolu mübah görenlerin karşısına doğrulukla kaybetmeyi tercih edenlerin adına konuşuyorum.

İktidara kızıyorsanız, iktidara benzemeyeceksiniz.

Meral Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı.

Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Pusu kurulmasından rahatsızız.

Kazanmak için bir oy kalsa, o oy çocuklarımızın katillerini methediyorsa kazanmaktansa kaybetmeyi şeref biliriz.

AYRINTILAR GELİYOR..