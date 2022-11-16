İstiklal Caddesi saldırganı talimatı kimden aldığını açıkladı

Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır, eylem talimatını 'Hacı' kod adlı teröristten aldığını söyledi. Albashır, 'Kalabalığa baktı ve talimatı verdi' dedi.

İstanbul'un kalbinin attığı İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım günü kanlı bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Şehrin en işlek caddesinde yaşanan saldırıda, 6 vatandaşımız şehit oldu.

Bölgede sıkı güvenlik tedbirleri alınırken, olayla ilişiği bulunan 50 kişi de gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçacaktı

Terör saldırısı için talimatın verildiği terörist ise kısa sürede Küçükçekmece'deki saklandığı evde yakalanarak sorguya alındı.

PKK'nın özel istihbarat elemanı olduğu öğrenilen Ahlam Albashır'ın olay sonrasında Yunanista'a kaçma planları yaptığı bilgisine de ulaşıldı.

Talimatı 'Hacı' kodlu teröristten aldı

Bir diğer yandan, polis ekiplerince teröriste yönelik yapılan mükalatta Albashır'ın bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı teröristten aldığı öğrenildi.

"Talimatı verdi, banktan kalktım ve bombayı patlattı"

Sorgu sırasında terörist, "Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım." dedi.