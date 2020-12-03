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- İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı
İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı
Beyoğlu Kaymakamlığı, bugünden itibaren İstiklal Caddesi'ne aynı anda en fazla 7 bin kişinin girebilmesine yönelik kararı uygulamaya koydu.
- DHA
- 03.12.2020 - 12:36
- Güncelleme : 03.12.2020 - 12:42
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi bulunabilecek.
Alınan karar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu Zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirdi.
GİRİŞLER SAĞDAN, ÇIKIŞLAR SOLDAN
Ekipler, bariyerleri cadde girişine dizdi. Saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne girişler kontrollü olarak sağlanıyor.
Caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan olacak.
DRONE İLE GÖZETLENİYOR
Yere yapıştırılan stickerler ile de caddeye gelenler yönlendiriliyor. Ekipler, İstiklal Caddesi'ni havadan yapılan drone kontrolü ile gözetliyor.