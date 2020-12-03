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İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı

İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı

Beyoğlu Kaymakamlığı, bugünden itibaren İstiklal Caddesi'ne aynı anda en fazla 7 bin kişinin girebilmesine yönelik kararı uygulamaya koydu.