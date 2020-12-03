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    İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı

    Beyoğlu Kaymakamlığı, bugünden itibaren İstiklal Caddesi'ne aynı anda en fazla 7 bin kişinin girebilmesine yönelik kararı uygulamaya koydu.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 12:36
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 12:42
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    İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi bulunabilecek.

    Alınan karar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu Zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirdi.

    GİRİŞLER SAĞDAN, ÇIKIŞLAR SOLDAN

    Ekipler, bariyerleri cadde girişine dizdi. Saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne girişler kontrollü olarak sağlanıyor.

    Caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan olacak.

    İstiklal Caddesi nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı #1

    DRONE İLE GÖZETLENİYOR

    Yere yapıştırılan stickerler ile de caddeye gelenler yönlendiriliyor. Ekipler, İstiklal Caddesi'ni havadan yapılan drone kontrolü ile gözetliyor.

    İstiklal Caddesi nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı #2

    İstiklal Caddesi nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı #3

    İstiklal Caddesi nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı #4

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    İstiklal Caddesi nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı #6

    İstiklal Caddesi nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı #7

    İstiklal Caddesi nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı #8

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