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İstiklal Caddesi'nde bir vatandaş, HDP'nin kapatılmasına böyle sevindi

İstiklal Caddesi'nde bir vatandaş, HDP'nin kapatılmasına böyle sevindi

İstiklal Caddesi'nde bir vatandaş, HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazınıyor müjdeler olsun" diye sevinç gösterisinde bulundu.