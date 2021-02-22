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    İstiklal Caddesi’nde dikkat çekici kalabalık

    56 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havayı gören vatandaşlar, İstiklal Caddesi ve Taksim’e akın etti.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:13
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    İstiklal Caddesi’nde dikkat çekici kalabalık

    Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da güneşli hava hakim oldu.

    İstiklal Caddesi’nde dikkat çekici kalabalık VİDEO

    İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

    Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde aldı.

    Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı caddede yer yer dükkan önlerinde kuyruklar oluştu.

    Yaşanan yoğunluk adeta “İğne atsan yere düşmez” dedirtti.

    İstiklal Caddesi’nde dikkat çekici kalabalık #1

    İstiklal Caddesi’nde dikkat çekici kalabalık #2

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