- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstiklal Caddesi’nde dikkat çekici kalabalık
İstiklal Caddesi’nde dikkat çekici kalabalık
56 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havayı gören vatandaşlar, İstiklal Caddesi ve Taksim’e akın etti.
- İHA
- 22.02.2021 - 16:57
- Güncelleme : 22.02.2021 - 17:13
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da güneşli hava hakim oldu.
İstiklal Caddesi’nde dikkat çekici kalabalık VİDEO
İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK
Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde aldı.
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı caddede yer yer dükkan önlerinde kuyruklar oluştu.
Yaşanan yoğunluk adeta “İğne atsan yere düşmez” dedirtti.