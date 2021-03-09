İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinsiz bir şekilde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde buluşarak İstiklal Caddesi'ne çıkmak istedi.

Bu sırada barikat kurarak önlem alan polis ekipleri, ellerinde pankartla slogan atan kadınların geçişine izin vermeyerek, dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Gruptaki bazı kadınlar barikat kuran polis ekiplerinin üzerine yürüyerek saldırdı.

Kadınları sakinleştiren polis ekipleri ile izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş İZLE







"POLİS, SİMİT SAT ONURLU YAŞA"

Polise saldıran göstericiler, "Polis, simit sat, onurlu yaşa." ve "Polis defol bu sokaklar bizim." sloganları attı.

Kadınlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.



