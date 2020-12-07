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- İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk
Koronavirüs nedeniyle alınan karar gereği, aynı anda en fazla 7 bin kişinin bulunabileceği İstiklal Caddesi'nde kapasite aşılınca, girişler bir süreliğine durduruldu.
- DHA
- 07.12.2020 - 17:05
- Güncelleme : 07.12.2020 - 17:13
Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun geçtiğimiz hafta aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen caddede öğleden sonra yoğunluk yaşandı.
Kapasitenin aşıldığının anlaşılması üzerine İstiklal Caddesi bir süre girişe kapatıldı.
KONTROL NOKTASINDA BEKLEDİLER
Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı'ndaki kontrol noktalarında bekletilerek içeri alınmayan yabancı turist ve vatandaşlar, yoğunluğun azalmasının ardından İstiklal Caddesi'ne girebildi.