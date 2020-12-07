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İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk

İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk

Koronavirüs nedeniyle alınan karar gereği, aynı anda en fazla 7 bin kişinin bulunabileceği İstiklal Caddesi'nde kapasite aşılınca, girişler bir süreliğine durduruldu.