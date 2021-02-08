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    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu

    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu

    İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kıstlamasının sona ermesinden sonra İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluştu.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 16:14
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    İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafenin unutulduğu İstiklal Caddesi'nde, bazı kişilerin maskeyi düzgün takmadığı da görüldü.

    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu VİDEO

    ESKİ GÜNLERE DÖNÜLDÜ

    İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ve maskesiz gezenler, pandemi öncesindeki günleri hatırlattı.

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