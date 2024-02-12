İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısı: Mütalaa açıklandı İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Buna göre; Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde bombalı eylem gerçekleştirildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği ve 99 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, teröristi yakaladı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan kişilerin soruşturmaları ise devam ediyor.

Bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, bombayı yerleştiren sanık Ahlam Albashır'ın iddianamedeki gibi cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mütalaada, sanık Albashır'ın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaaya karşı söz verildi

Mütalaaya karşı söz verilen Ahlam Albashır, "Bomba olduğunu bilmiyordum. Bana sadece turist olarak gideceğimi söylediler sadece fotoğraf çekmemi söylediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum.

Yetim biriyim kimsenin de yetim olmasını istemem. İdam verseniz de buna itiraz etmeyeceğim. Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Burada bulunan insanların hiçbirinin suçu yok. Ne hüküm verilirse itiraz etmeyeceğim." dedi. Savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını okumaya devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)