İstiklal Caddesi’nde pazar yoğunluğu

Koronavirürs ile mücadele kapsamında İstanbul’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, İstiklal Caddesi’nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalıklar oluştu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık hafta içindeki görüntüleri aratmadı.

Büyük çoğunluğunu kısıtlamadan muaf olan turistlerin oluşturduğu kalabalık maske kuralını hiçe saydı.

POLİS ANONS YAPTI

Sosyal mesafe kuralının da uygulanamadığı İstiklal Caddesi'nde polisler sık sık kuralları hatırlatan anons ve uyarılar yaptı.

































