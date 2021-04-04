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    İstiklal Caddesi’nde pazar yoğunluğu

    Koronavirürs ile mücadele kapsamında İstanbul’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, İstiklal Caddesi’nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalıklar oluştu.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 17:46
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    İstiklal Caddesi’nde pazar yoğunluğu

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık hafta içindeki görüntüleri aratmadı.

    Büyük çoğunluğunu kısıtlamadan muaf olan turistlerin oluşturduğu kalabalık maske kuralını hiçe saydı.

    POLİS ANONS YAPTI

    Sosyal mesafe kuralının da uygulanamadığı İstiklal Caddesi'nde polisler sık sık kuralları hatırlatan anons ve uyarılar yaptı.

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