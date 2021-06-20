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İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşların çoğunluğunun maskesinin olmadığı, olanların bazılarının da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.