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    İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

    Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşların çoğunluğunun maskesinin olmadığı, olanların bazılarının da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 21:10
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    İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olacağı kararlaştırılmıştı.

    Bugün İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi'nde de kısıtlamadan muaf olan turistlerin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri görüldü.

    'İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ' DEYİMİ AKILLARA GELDİ

    İstiklal Caddesi'ndeki turist yoğunluğu akıllara “İğne atsan yere düşmez” deyimini getirdi.

    Öte yandan caddede bulunanların çoğunluğunun maske takmadığı, maskesi olanların da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.

    İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

    İstiklal Caddesi nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu #1

    İstiklal Caddesi nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu #2

    İstiklal Caddesi nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu #3

    İstiklal Caddesi nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu #4

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