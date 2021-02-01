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    İstiklal Caddesi’nde tedirgin eden yoğunluk

    İstiklal Caddesi’nde tedirgin eden yoğunluk

    Salgına rağmen sokaklara dökülen vatandaşların rahat tavırları görenlere pes dedirtti.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 18:32
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 18:47
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    Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın sona ermesi üzerine vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

    Güzel havayı gören İstanbul halkı ise İstiklal Caddesi'ne akın etti.

    SOSYAL MESAFE UNUTULDU

    Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına aldırış etmeyen yüzlerce vatandaş, pandemi kurallarını hiçe saydı.

    Kalabalık oluşturanların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görülürken, İstiklal'de adeta adım atacak yer kalmadı.

    Özellikle öğleden sonraki saatlerde oluşan yoğunluk oldukça dikkat çekti.

    İstiklal Caddesi’nde tedirgin eden yoğunluk

    İstiklal Caddesi’nde tedirgin eden yoğunluk #1

    İstiklal Caddesi’nde tedirgin eden yoğunluk #2

    İstiklal Caddesi’nde tedirgin eden yoğunluk #3

    İstiklal Caddesi’nde tedirgin eden yoğunluk #4

    İstiklal Caddesi’nde tedirgin eden yoğunluk #5

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