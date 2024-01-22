İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 2022 yılında düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısına ilişkin davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi, teröristlerin hedefi oldu.

13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı eylemde, 6 kişi yaşamını yitirirken 99 kişi de yaralandı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan kişilerin soruşturmaları devam ediyor.

6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili davaya devam edildi.

3 sanık tahliye edildi

Mahkeme 3 sanığın tahliyesine, bombalı saldırının faili Ahlam Albashır'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5. duruşma görüldü.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Mütalaanın açıklanması, ileri bir tarihe ertelendi.

36 sanığın yargılandığı davada tahliyelerle birlikte tutuklu sanık sayısı 15'e düştü.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı anlatılıyor.

El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın, 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildikleri belirtiliyor.

Ceza istemleri

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.

İddianamede, eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)