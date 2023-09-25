İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 3 sanığa tahliye Geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ni bombalı eylem düzenleyerek kana bulayan ve 36 kişi hakkında açılan davada 3 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

İHA İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi, teröristlerin hedefi oldu. 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı eylemde, 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan kişilerin soruşturmaları devam ediyor. 3 kişi hakkında tahliye kararı Son olarak davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 27'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.Öte yandan davada Ahlam Albashır ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk hali sürüyor.

Olayın geçmişi Türkiye'yi sarsan bu kanlı saldırı, Türkiye'yi derinden sarstı. Günlerce konuşulan ve dünyanın da gündeminde yer alan olayın ardından emniyet güçleri teyakkuza geçti. Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturmada sorumlular tek tek yakalandı. Başlatılan soruşturma kapsamında kısa sürede saldırıyı gerçekleştiren ismin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu tespit edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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