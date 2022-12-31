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    İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı

    Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları tedbir amaçlı kapattı. Bazı noktalarda ise TOMA'lar hazır bekletildi.
    • 31.12.2022 - 14:41
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    İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı

    Yurdun birçok noktasında yeni yıl heyecanı yaşanıyor.

    İstanbul'da yılbaşı gecesinde yoğunluğun oluştuğu önemli noktalardan biri de Beyoğlu oluyor.

    Yeni yılı dışarda karşılamak isteyenler, Taksim'deki İstiklal Caddesi'ne akın ediyor.

    Yoğunluk, güvenlik tedbirlerinin artırılmasına da neden oluyor.

    Yollar trafiğe kapatıldı

    Bu kapsamda caddeye çıkan yollar trafiğe kapatılmaya başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı karar ile saat 14.00'da İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

    Vatandaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi. Caddeye gireceklerin de polis noktalarından geçeceği belirtildi.

    İstiklal Caddesi ne çıkan yollar kapatıldı #1

    Mobil Komuta Merkezi tırı alana getirildi

    Öte yandan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatılırken,  güvenlik noktaları da oluşturuldu.

    Polis ekipleri, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi tırı kurdu.

    İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı VİDEO

    İstiklal Caddesi ne çıkan yollar kapatıldı #2

    TOMA'lar görevde

    Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı.

    DHA'nın aktarımına göre; ayrıca bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.

    İstiklal Caddesi ne çıkan yollar kapatıldı #3

    İstiklal Caddesi ne çıkan yollar kapatıldı #4

    İstiklal Caddesi ne çıkan yollar kapatıldı #5

    İstiklal Caddesi ne çıkan yollar kapatıldı #6

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    İstiklal Caddesi ne çıkan yollar kapatıldı #9


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