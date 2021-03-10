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    İstiklal Caddesi’ne girişler kapatıldı

    İstiklal Caddesi’ne girişler kapatıldı

    Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi’ne girişleri belirli sürelerle kapatarak kalabalığı önlemeye çalıştı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 18:11
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    Ülke genelinde normalleşme süreci kapsamında koronavirüs tedbirlerinde esnemeye gidilmesi sonrasında İstiklal Caddesi, eski günlerine döndü.

    Artan vaka sayısına rağmen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlara sık sık uyarılar yapıldı.

    GİRİŞLER KAPATILDI

    Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için de zaman zaman İstiklal Caddesi’ne girişleri kapadı.

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    İstiklal Caddesi'nde yoğunluk VİDEO



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