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    İstiklal Caddesi'ne girişler yoğunluk nedeniyle kapatıldı 

    İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Caddeye girişler belirli sürelerle kapatılarak, yoğun kalabalığın önüne geçilmeye çalışıldı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 16:40
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    İstiklal Caddesi'ne girişler yoğunluk nedeniyle kapatıldı 

    İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu.

    Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

    GİRİŞLER KAPATILDI

    Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı.

    İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı.

    SAYI SINIRI 7 BİN

    Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

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