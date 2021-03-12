İstiklal Marşı 100 yaşında

Türk milletinin yeniden doğuşunun simgesi olan İstiklal Marşı, kabulünün 100. yılında Mehmet Akif Ersoy ile anılıyor..

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921'de TBMM'de Türkiye'nin ulusal marşı olarak kabul edildi.

İstiklâl Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 'Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı Yılı' olarak kutlanıyor.

TÜRK MİLLETİ'NE ARMAĞAN ETTİ

Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve bir ulusa 'korkmamayı' öğreten İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün üzerinden 100 yıl geçti.

Mehmet Akif, derin bir tebliğ ve telkin gücü barındıran İstiklal Marşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inançla, bağımsızlık, hak, iman, vatan ve din konularını özenle işledi.

Savaş koşulları altında yazılan ve derin bir telkin gücü barındıran İstiklal Marşı'nın sözleri, yaklaşık bir asırdır her okunuşunda Türk milletinin, bağımsızlık sevdasını güçlü bir şekilde dile getirmesine vesile oluyor.

KABUL EDİLME SÜRECİ

Birinci Dünya Savaşı sonucunda Anadolu'nun işgal altında bulunduğu günlerde, halkın heyecanını sürekli tutmak ve vatan millet sevgisini vurgulamak için bir milli marş yazılması fikri ortaya atıldı.

Bu fikir, diğer ülkelerin marşları olduğu ve bu nedenle Türk milletinin de bir marşı olması gerektiği düşüncesiyle de destek buldu.

Bunun üzerine "memleketin ve milletin genel durumu" nu yansıtacak bir milli marş belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığınca ödüllü bir yarışma düzenlendi.

Ödül 500 liraydı..

724 ŞİİR KABUL EDİLMEDİ

Yarışmaya katılanlardan istenen, Kurtuluş Savaşının anlamını ve milletin bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marş yazmalarıydı.

Yarışmaya 724 şiir katıldı. Ancak hiçbir şiir milli duyguları ifade etmek için yeterli bulunmamıştı.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, yakın arkadaşı ve dönemin ünlü şairi, Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy'dan İstiklal Marşı'nı yazması için mektup aracılığıyla özel bir talepte bulundu. Çünkü Hamdullah Suphi Bey'e göre böyle bir şiiri ancak Mehmet Akif yazabilirdi.

Akif'in Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Çanakkale Şehitlerine yazdığı şiir, bunun en net göstergesiydi.

"KAHRAMAN ORDUMUZA.."

Mehmet Akif, böylesi bir marşı para için yazmayı kabul etmediğinden söz konusu yarışmaya katılmamıştı. Ona göre böyle bir hizmete maddi bedel karıştırılmamalıydı.

Nihayetinde Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Akif'in çekincelerini gidermeyi başardı ve onu bir şiir yazmak konusunda ikna etti.

Şair Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı,Taceddib Dergahı'nda, sokakta, camide, mecliste yürürken, otururken, yemek yerken bütün hücreleriyle düşünerek yazdı.

Mehmet Akif'in "kahraman ordumuza" ithafıyla başlayan şiiri, Büyük Millet Meclisinin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda yani İkinci İnönü Savaşının hemen öncesinde, oy çokluğuyla milli marş olarak kabul edildi.

41 mısra ve 12 kıtadan oluşan İstiklal Marşı; bağımsızlık, savaş, medeniyet, inanç, maneviyat, cesaret, kahramanlık ve umut gibi temalar üzerine örülmüştü.

"ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN"

Şiiri Safahat'a da koymayan Mehmet Akif, almak istemediği ancak kanunen kendisine yarışma ödülü olarak verilen 500 lirayı "Dar'ül Mesai" isimli, şehit eşlerinin oluşturduğu bir derneğe bağışladı. Orduya ithaf edilerek yazılan bu eser, Türk milletinin resmi marşı oldu.

Mehmet Akif o gün kendisini tebrik edenlere "Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın" diyerek cevap verdi.

Tam bir asır önce dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Birinci Meclis'teki bu kürsüden vatan dolu o satırları okudu. "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesinin ardından salonda bir alkış tufanı koptu.

MEZARI BAŞINDA ANILIYOR

İstiklal Marşı'nı 48 yaşında kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, 1935'te hastalandı ve gurbette yaşadığı sürece, çok sevdiği, hasretini çektiği memleketinde ölmek istediğinden 1936'da İstanbul'a döndü.

Büyük şair 27 Aralık 1936'da Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda vefat etti ve tabutu Türk Bayrağına sarıldı.

Kabulünün 100. yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hatim duası yapıldı.