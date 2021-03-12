İstiklal Marşı hatıra bileti: Taceddin Dergahı nedir, nerede? İstiklal Marşı 100. yıl hatıra bileti ekranı

Taceddin Dergahı, MEB tarafından İstiklal Marşı'nın 100. yılı sebebiyle hatıra bileti olarak yayınlandı. Taceddin Dergahı nedir, hatıra bileti nasıl alınır soruları gündemde yerini aldı.

MEB, Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması kararı üzerine farklı bir etkinliği hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Taceddin Dergahı'na yolculuk yapmak isteyenler, hatıra biletlerini https://ogm.eba.gov.tr/mehmetakif/ bağlantısından oluşturabilecek.

Ekrana ad, soyad ve şehir bilgileri girildikten sonra oluşturulan hatıra biletleri, sosyal medyada "OnKıtaBirVatan" etiketiyle paylaşılabilecek.

TACEDDİN DERGAHI NEDİR, NEREDE?

Mehmet Âkif Ersoy Müze Evi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır.

Mehmet Âkif Ersoy'un Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı müzeye dönüştürülmüş Ankara evidir. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünün sınırları içinde yer alır.

Vaktiyle Taceddin Dergâhı olan iki katlı ahşap yapı, Taceddin Şeyhi tarafından savaş yıllarında Mehmet Âkif'e tahsis edilmişti. Yapı 1949'da şehir meclisi kararı ile müze-eve dönüştürüldü ancak uzun yıllar harap durumda kaldı. 1982 yılında yeniden onarıldı ve 1984'te ziyarete açıldı.

Müze-ev'de Mehmet Âkif Ersoy’a ait cep saati, gözlük, tesbihi, tüfek ve büyük şairin yüzünün kalıbı müzede teşhir edilen eserlerdendir.

Evin karşısında 2003 yılında yapılmış olan Mehmet Âkif’in büstü ile İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasının yazılı olduğu bir kitabe yer almaktadır.