İstiklal Marşı öncesinde çalınan saygı duruşu müziğinin kökeni Resmi törenlerde İstiklal Marşı öncesinde çalınan "Tİ" müziğinin kökeni, "İnsanlar Yaşadıkça" olarak çevrilen filimdeki müzik parçalarından biri olan Military Taps'e dayanıyor. Bu müziğin Türkiye'ye ise Kore Savaşı ile girdiği ortaya çıktı.

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Türkiye'de resmi törenlerde İstiklal Marşı okunmadan önce saygı duruşunda bulunulur...

Saygı duruşu sırasında çalan ve herkesin kalbine dokunan müziğin kökeni ise Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanıyor.

Saygı duruşu sırasında 30 saniye kadar süren "Tİ" sesi, 1953 yılı ABD yapımı “From Here To Eternity” adlı ve Türkçe’ye “İnsanlar Yaşadıkça” olarak çevrilen filimdeki müzik parçalarından biri olan Military Taps'ten geliyor.

"Tİ" sesinin İnsanlar Yaşadıkça filminden alındığı düşünülebilir ancak bu müzik, savaşlar döneminde Daniel Butterfieldn tarafından yakılan bir ağıt olarak günümüze ulaştı.

"Ti" sesinin Türkiye serüveni

Bazı tarihçiler bu müziğin, Kore Savaşı dönemlerinde Türkiye'ye geldiğini söylüyor.

Çıkan savaşlar sonucu bir ağıt olarak yayılan bu müziğin bazı tarihçiler, İstiklal Marşı'ndan çıkarılmasını talep ediyor.

Bunun nedeni olarak ise Amerika için önemli olduğu gösteriliyor. Ancak uzun zamandır kullanılan "Tİ" sesi, Türk vatandaşları için önemli ve anlamı bir hale geldi.

Bush detayı

Baız kaynaklarda ise ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'un Türkiye'ye geldiği zaman bu müziği duyduğu ve kültürlerinin buralara kadar geldiğini söylediği de yer alıyor.