İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan Ermeni hakemin o anları Moldova'daki organizasyonda şampiyon olan 3 Türk sporcu için madalya töreni düzenlendi. Bu sırada İstiklal Marşı çalınmasından rahatsız duyan as hakem, yere oturdu. Tepkilerin ardından Ermeni hakemin statüsü düşürüldü.

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ensonhaber.com

Türk sporcular göğüs kabartmaya devam ediyor.

Bu kez gurur dolu anlar Moldova'da yaşandı.

Burada düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 3 isim madalya kazandı.

Şampiyonlar rekor kırdı

Organizasyonun dördüncü gününde yıldız kadınlarda 40 kiloda Yağmur Melek Şahin, podyuma çıktı.

Ay-yıldızlı halterci koparmada 56 kilo, silkmede 71 kilo, toplamda da 127 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yağmur Melek, silkmedeki 71 kiloluk kaldırışıyla 15 yaş altı Avrupa rekorunu kırdı.

Yıldızlar 45 kiloda Ezgi Kılıç ise koparmada 62, silkmede 76 ve toplamda 138 kiloluk dereceleriyle yine 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Ermeni hakemin İstiklal Marşı hazımsızlığı

Organizasyona ise gölge düşürülmeye çalışılan anlar yaşandı.

Ermeni hakem Nazik Avdalyan, madalya töreninde İstiklal Marşı çalmasından rahatsızlık duydu.

Salondakiler ayakta saygı duruşuna geçerken, Avdalyan marş bitene kadar yere oturup milli marşımız bitene kadar telefonuyla uğraştı.

Statüsü düşürüldü

O anlar salondakiler tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bunun üzerine Avdalyan'ın as hakemlik görevi yedek hakemliğe düşürüldü.