İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel Galata Kulesi'nde gösteri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. kuruluş yıl dönümü için özel bir gösteri düzenlendi.

Türklerin Orta Asya’dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlerin yer aldığı gösteri “Mapping Show” yöntemiyle Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNE ÖZEL ŞOV

Lazer gösterisi eşliğindeki şovun sonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını seslendirdi.

“Gururlan” sözleriyle başlayan görsel şovda, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişi, Malazgirt Savaşı, İstanbul’un fethi, Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz görüntülerine yer verildi.

GALATA KULESİ'NE, ÜLKE TARİHİMİZE ETKİ ETMİŞ İSİMLER YANSITILDI

Şovda, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamit, Onbaşı Nezahat ve Ömer Halisdemir’in görsellerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un fotoğrafları da kullanıldı.