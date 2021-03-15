İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video hazırlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İstiklal Marşı'nın son üç dizesini Meclis'in önünde okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı genelge ile 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesi, yıl boyunca İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerinin düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabulünün 100. yılı, hafta boyunca Meclis Başkanı Şentop'un himayesinde TBMM'de ve yurt genelinde birçok etkinlik düzenlendi.

YURT GENELİNDE BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

TBMM himayesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel, "Tekirdağ İstiklal Marşı'nı okuyor" başlıklı video da hazırlandı.

Video, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın İstiklal Marşı'nın ilk iki dizesini okumasıyla başlıyor.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video

MARŞ, MUSTAFA ŞENTOP'UN OKUDUĞU DİZELERLE SONA ERDİ

Şehit Annesi Fatma Akgöz başta olmak üzere şehrin önde gelenlerinin İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirmesiyle devam eden video, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, İstiklal Marşı'nın son üç dizesini okumasıyla sona eriyor.