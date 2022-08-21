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    İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü için tarihi yolculuk

    Milli mücadelenin sembolü olan Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı milli marşımızın yıldönümüne özel etkinlik organize edildi.
    • 21.08.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 18:13
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    İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü için tarihi yolculuk

    İstiklal Marşı'nın kabulünün 100’üncü yıldönümü olan 12 Mart 2021 tarihinde başlayan İstiklal Bayrağının tarihi yolculuğa çıkılıyor.

    Büyük Taarruzun 100’üncü yılında savaşın yaşandığı alanlarda gerçekleşen tarihi yolculuk, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) tarafından organize edildi.

    Yolculuk,  45 kişilik bisiklet grubu ile 19 gün boyunca devam edecek.

    Tarihi yolculuk, 150 kilometrelik yolu takip ederek tamalanacak.

    İstiklal Bayrağı'nın yolculuğu Anıtkabir'den başlamıştı

    İstiklal Mücadelesini simgeleyen İstiklal Bayrağı'nın 32 aylık yolculuğu Anıtkabir’den başlamıştı. İstiklal Bayrağı, 100 yıl sonra İstiklal Marşı’nın yazıldığı yer olan Taceddin Dergahına götürülmüş ve 12 Mart 2021 günü törenle Ankara Vakıflar Bölge Müdürü’ne teslim edilmişti.

    Bisiklet grubu ile takip edilecek

    İHA'nın haberine göre; 23 Ağustos 2022’ye kadar Sakarya Savaşı topraklarında sergilenen İstiklal Bayrağı Polatlı’dan itibaren Milli Mücadelenin 100’üncü yıl yolculuğuna bisiklet grubu ile karayolunu takiben devam edecek.

    Anma töreni gerçekleştirilecek

    24 Ağustos - 09 Eylül tarihleri arasında Büyük Taarruz’un yaşandığı alanlar dolaşılarak şehit ve gaziler bir kez daha anılacak.


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