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- İstiklal saldırganı teröristlerden biri daha tutuklandı
İstiklal saldırganı teröristlerden biri daha tutuklandı
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 18:58
- Güncelleme : 29.11.2022 - 19:20
İstanbul Taksim'de 13 Kasım Pazar günü terör örgütü PKK kanlı bir eylem gerçekleştirdi.
Patlatılan bomba nedeniyle 6 vatandaşımız şehit oldu.
Olaya ilişkin soruşturma ve adli süreç devam ediyor.
Gerçekleştirilen terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hasssan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alınmıştı.
Göçmen kimlik numarası aldığı belirlendi
Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi.
Gözaltına alınan Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Tutuklandı
Şüpheli Ahmad Elhac Nwas'ın savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.