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    İstiklal saldırganı teröristlerden biri daha tutuklandı

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı kapsamında yakalanan Ahmad El-Hac Nwas, "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 19:20
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    İstiklal saldırganı teröristlerden biri daha tutuklandı

    İstanbul Taksim'de 13 Kasım Pazar günü terör örgütü PKK kanlı bir eylem gerçekleştirdi.

    Patlatılan bomba nedeniyle 6 vatandaşımız şehit oldu.

    Olaya ilişkin soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

    Gerçekleştirilen terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hasssan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alınmıştı.

    Göçmen kimlik numarası aldığı belirlendi

    Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi.

    Gözaltına alınan Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

    Tutuklandı

    Şüpheli Ahmad Elhac Nwas'ın savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

    İstiklal saldırganı teröristlerden biri daha tutuklandı #1


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