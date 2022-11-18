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    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar

    Kanlı terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır adlı hain teröristin, eyleminden önce telefonla konuşurken yürüdüğü anlar ortaya çıktı.
    • 18.11.2022 - 10:28
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    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar

    Taksim'in İstiklal Caddesi'nde hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

    Terörist tarafından bomba dolu çantanın patlatılması sonucunda, 6 vatandaşımız şehit düşerken, 81 kişi de yaralandı.

    Terör eylemini Suriye uyruklu ve PKK'nın sözde özel istihbarat elemanı olduğu belirlenen Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği açıklandı.

    Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan hain terörist ve olayla ilişiği bulunan 51 kişi gözaltına alındı.

    17 kişi tutuklandı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi, dün gece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

    Bir diğer yandan yaşanan korkunç olayın detayları her geçen gün biraz daha açığa kavuşuyor.

    Terör saldırısının planlanması ve harekete geçilmesi noktasına kadar tüm ayrıntılar, emniyet güçlerince çözüldü.

    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar #1

    Olaydan kısa süre öncesi

    Öte yandan, hain teröristin olayı gerçekleştirmeden önce yol üzerinde telefonla konuştuğu anlar bir kameraya yansıdı.

    İşte o anlar...

    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar VİDEO

    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar #2

    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar #3

    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar #4

    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar #5

    İstiklal saldırganının olaydan önce telefonla konuştuğu anlar #6


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