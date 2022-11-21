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- İstiklal saldırısı ile ilgili 5 hain adliyeye sevk edildi
İstiklal saldırısı ile ilgili 5 hain adliyeye sevk edildi
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 11:32
- Güncelleme : 21.11.2022 - 11:50
Megakent İstanbul'un kalbi olarak tanımlanan Taksim'de, 13 Kasım günü kanlı bir terör olayı gerçekleşti.
Terör örgütü PKK'nın sözde özel istihbarat elemanı olan Ahlam Albashır isimli terörist, aldığı talimat doğrultusunda plastik patlayıcı bomba yüklü çanta ile İstiklal Caddesi'ne geldi.
Bir süre bankta oturduktan sonra çantayı bırakarak olay yerinden uzaklaşan terörist, bombayı patlattı.
Hain saldırıda bölgede bulunan 6 vatandaşımız şehit olurken 81 kişi de yaralandı.
Olay sonrası harekete geçen ekipler, hain teröristi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
5 terörist daha adliyede
59 kişinin gözaltına alındığı terör saldırısına ilişkin bombacı Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.
Olayla ilişiği bulunan fazla sayıda kişi sorgulanırken, yaşanan son gelişmeye göre, 5 hain daha adliyeye sevk edildi.