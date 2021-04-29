İstiklal'de kapanma yoğunluğu

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi İstiklal yollarında yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp, anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

TEDBİRLER YİNE UNUTULDU

Son alışveriş için İstiklal Caddesi'ne gelen kişilerin oluşturduğu kalabalık kameraya yansırken, bazı kişilerin de tüm uyarılara rağmen maskelerini çene altına indirdikleri görüldü.

İstiklal Caddesi’nde kapanma yoğunluğu