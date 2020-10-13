Dolar
7.8982
0.1191%
Euro
9.3164
-0.1789%
Altın
1921.41
-0.0769%
Borsa
1177.68
-0.0568%
G. Altın
487.829
0.0475%
Bitcoin
91253.98
0.2792%
EXEN Coin
12.55
-2.23%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı

    Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan davada İstinaf Mahkemesi, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.
    • AA
    • 13.10.2020 - 15:01
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 15:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı

    27 Aralık 2019 tarihinde, Sözcü gazetesinin yazarları ve yöneticilerine "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan dava açılmıştı.

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan yazar ve yöneticiler için Sözcü gazetesinin avukatları, 30 Aralık 2019'da İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.

    MAHKEME, KARARI HUKUKA UYGUN BULDU

    İstinaf Mahkemesi, 8 sanığa verilen ceza kararlarını onadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemenin verdiği kararları onaması üzere dosya, Yargıtay'a gönderilecek.

    ONANAN CEZALAR

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gazete çalışan ve yazarları için öngördüğü cezalar şöyleydi:

    Sözcü yazarı Emin Çölaşan: 3 yıl 6 ay 15 gün

    Sözcü yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün

    Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

    Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

    Haber Koordinatörü Yücel Arı: 1 yıl 13 ay

    Muhabir Gökmen Ulu: 1 yıl 13 ay

    Muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 1 yıl 13 ay

    İstinaf Mahkemesi nden Sözcü gazetesi kararı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir