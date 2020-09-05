İstismarcı şeyh hakkında 42 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Uşşaki Tarikatı'nın liderinin istismarı örtbas etmek için küçük kızın babasına para teklif ettiği öğrenilirken, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.

Uşşaki Tarikatı'nın lideri, gerçek adı Eyüp Fatih Şağban olan Fatih Nurullah, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu.

Skandalın patlak vermesinin ardından sahte şeyh tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Nurullah'ın müritleri ise şikayette bulunan küçük kızın babasına saldırdı ve omzunu kırdı.

PARA TEKLİF ETTİ

Sakarya'da yaşanan ve Türkiye’nin gündemine oturan iğrenç olay ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan ve kendisini ‘Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah’ olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban’ın mağdur kızın babasına para teklif edip, yaptığı iğrençliği örtbas etmek istediği öğrenildi.

42 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bu arada Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şağban hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istendi.