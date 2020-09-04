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İstismarcı şeyhin haberlerine yayın yasağı
Sakarya'da bir müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan Eyüp Fatih Şağban, hakkındaki haberlerine yayın yasağı getirtti.
- Haber Merkezi
- 04.09.2020 - 17:22
Sakarya'da yaşanan iğrenç olay Türkiye'nin gündemine oturdu.
Uşşaki Tarikatı'nın lideri, gerçek adı Eyüp Fatih Şağban olan Fatih Nurullah, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Skandalın patlak vermesinin ardından sahte şeyh tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Nurullah'ın müritleri ise şikayette bulunan küçük kızın babasına saldırdı ve omzunu kırdı.
HABER YAPMAK YASAKLANDI
Yaşanan skandal Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken sahte şeyhin avukatları harekete geçti ve çıkan haberler hakkında "yayın yasağı" kararı aldırdı.
Tecavüz suçlamasıyla tutuklanan Fatih Nurullah ile ilgili yapılacak haberlerin önüne geçildi.