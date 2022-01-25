İSTOÇ mevkiinde yüzlerce aracın bekleyişi sürüyor

İstanbul'u esir alan kar yağışı sebebiyle yollarda mahsur kalan araçlar, kurtarılmayı bekliyor.

İstanbul genelinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durdurdu.

Kentteki birçok yol ulaşıma kapanırken, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

O noktalardan biri de TEM otoyolu İSTOÇ mevkii oldu.

Yüzlerce araç, dün akşam saatlerinden itibaren o bölgede mahsur kaldı.

Bazı sürücüler araçlarını terk edip yollarına yaya olarak devam etti, bazıları ise çevrede bulunan cami ve AVM'lere sığındı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Saatlerdir o noktada bekleyen araçlar ise sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

20 SAATLİK BEKLEYİŞ

Öte yandan araçların, yaklaşık 20 saattir bölgede bulunduğu biliniyor.

İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yüzlerce aracın bekleyişi havadan görüntülendi