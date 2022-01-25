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- İSTOÇ mevkiinde yüzlerce aracın bekleyişi sürüyor
İSTOÇ mevkiinde yüzlerce aracın bekleyişi sürüyor
İstanbul'u esir alan kar yağışı sebebiyle yollarda mahsur kalan araçlar, kurtarılmayı bekliyor.
- DHA
- 25.01.2022 - 12:38
- Güncelleme : 25.01.2022 - 13:00
İstanbul genelinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durdurdu.
Kentteki birçok yol ulaşıma kapanırken, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
O noktalardan biri de TEM otoyolu İSTOÇ mevkii oldu.
Yüzlerce araç, dün akşam saatlerinden itibaren o bölgede mahsur kaldı.
Bazı sürücüler araçlarını terk edip yollarına yaya olarak devam etti, bazıları ise çevrede bulunan cami ve AVM'lere sığındı.
KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Saatlerdir o noktada bekleyen araçlar ise sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.
20 SAATLİK BEKLEYİŞ
Öte yandan araçların, yaklaşık 20 saattir bölgede bulunduğu biliniyor.
İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yüzlerce aracın bekleyişi havadan görüntülendi